Bakan Varank: Çocuklarımızı yıkıcı teknolojilerde yetiştirmek istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tasarım, kodlama, siber güvenlik gibi yıkıcı teknolojilerde çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz. Bizim bütün gayemiz ülkemizi katma değerli üretimle dünyada sayılı ülkeler arasına sokmak" dedi.

Bakan Mustafa Varank, 'Avrupa Fizik Olimpiyatı ve Türkiye Proje Yarışmalar' birincileriyle TÜBİTAK Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Bakan Varank, stantları tek tek gezerek projelere ilişkin bilgiler aldı. Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda birinci olarak Türkiye'ye madalyayla dönen 5 öğrenciyi tebrik eden Varank, "Görüyorsunuz madalyaları buraya dizdiler. Bu sene ve geçen sene yarışmaya başvurular arttı. Biz 'Milli Teknoloji' hamlesi diyerek bir strateji geliştiriyoruz. Bu stratejide gençlere ve çocuklara bilimi ve teknolojiyi sevdirmek var. Zaten TÜBİTAK bunu yıllardan beri yapıyor, bu manada en köklü kuruluşumuz. Dolayısı ile gençler başarılı olunca biz çok mutlu oluyoruz" dedi.

'TÜBİTAK ÖNEMLİ PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYOR'

Bakan Varank Avrupa fizik olimpiyatı birincileriyle buluştu

Bakan Varank, TÜBİTAK'ın Türkiye'de bilimin gelişmesi için önemli projeler gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Bu proje de onlardan bir tanesi. Burada başarı sağlayan öğrencilerimiz, uluslararası yarışmalara gidip, diğer uluslararası çocuklarla yarışıyorlar. Bizim bütün gayemiz milli teknoloji hamlesi çerçevesinde çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilimle, teknolojiyle hemhal olacak bir şekilde yetiştirmek. Önümüzdeki süreçte buna yönelik politikaları uygulamaya koyduk. Bundan sonra da uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Bakan Varank, Ağustos ayında Ulusal Gözlem Şenliği düzenleyeceklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Özellikle astrofizikle ilgilenen çocuklarımızı Antalya’da misafir edeceğiz. Onlarla gezegenleri izleme fırsatımız olacak. Astrofizikle ilgili çeşitli dersler yapacağız. 'Deneyap teknoloji atölyeleri' projemizi hayata geçirdik. Burada da geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek için Türkiye'nin 81 ilinde 100 'Deneyap atölyesi' açtık. Tasarım, kodlama, siber güvenlik gibi yıkıcı teknolojilerde çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz. Bizim bütün gayemiz ülkemizi katma değerli üretimle dünyada sayılı ülkeler arasına sokmak."

'TEKNOFEST'İ ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Bakan Varank, ayrıca Teknofest'in ikincisi için hazırlandıklarını belirterek, "Geçen sene Teknofest'in ilk yılıydı ve Türkiye'nin her yerinden 550 bin çocuğumuz katıldı. Uzay ve havacılık ile ilgili ilgi çekici konulardan haberdar oldular, yarışmalar düzenledik. Bu sene de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğiz. Bu festivali uluslararası bir platforma taşımak istiyoruz" diye konuştu.