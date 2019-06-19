TOSFED Yıldızını Arıyor’da Final Zamanı

60 erkek 5 kadın aday, 20 Haziran Perşembe günü Fiat Motor Sporları takımının tecrübeli pilotlardan teorik ileri sürüş ve sportif sürüş teknikleri eğitimi alacaklar. Adaylar daha sonra, 21 Haziran Cuma günü Tofaş ARGE’de hazırlanan Fiat Egea yarış otomobilleriyle piste çıkarak zamana karşı yarışacaklar. Gün sonunda belirlenecek olan en hızlı 10 erkek ve 3 kadın sürücü, TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 serisinde yarışma şansını elde edecek. Hiçbir bedel ödemeden 4 yarışlık seriye katılma hakkı kazanacak olan 13 aday, ilk yarışları için 22 Haziran Cumartesi günü 2019 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışlarının da koşulacağı Körfez Yarış Pisti’ne çıkacaklar.

Nisan ve Mayıs aylarında yapılan TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 elemelerine 26’sı kadın 604 aday katılmış, her günün en hızlı 10 sürücüsü ile en hızlı 5 sürücü kadın olmak üzere toplam 65 aday, final elemelerine katılmaya hak kazanmıştı.