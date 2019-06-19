Bugün Neler Yaşandı? 19 Haziran 2019 Günün Özeti...

Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli yerel seçim haberleri görüntülü ve anlatımlı özeti şu şekildedir.Günün önemli gelişmeleri, günü özet haberleri, Kırmızı bülten ile aranan terörist ölü olarak ele geçirildi, Kamu bankalarının ATM’lerdeki ‘ortak’lığından vatandaş habersiz, Sel felaketinin yaşandığı o bölge havadan görüntülendi, Engelsiz E- Devlet’te engelli vatandaşa hizmet dökümü gönderdi, Karganın çorba ziyafeti kamerada.

Kırmızı bülten ile aranan terörist ölü olarak ele geçirildi

Kırmızı kategoride aranan ve başına 4 Milyon TL ödül koyulan orta saha eyalet sorumlusu terörist Bitlis’te ölü olarak ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada merkeze bağlı Kayadağ Köyünde yürütülen operasyon kapsamında kırmızı kategoride aranan teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

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Kamu bankalarının ATM’lerdeki ‘ortak’lığından vatandaş habersiz

Devlet bankalarının ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmamasını sağlayan protokol, 2018 yılının Temmuz ayında imzalanmış ve devreye alınmıştı. Ancak gelinen noktada kamu bankası müşterilerinin bir çoğunun bu uygulamadan habersiz olduğu anlaşıldı.

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Sel felaketinin yaşandığı o bölge havadan görüntülendi

Trabzon’un Araklı İlçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen sel sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişiye ise halen ulaşılamadı. Ağır bilançonun yaşandığı Çamlıktepe mahallesi havadan görüntülendi.

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Bakan Selçuk, Engelsiz E- Devlet’te engelli vatandaşa hizmet dökümü gönderdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, teknoloji okur-yazarlığı eğitimi ile sosyal dayanışmayı fazlalaştıracak teknoloji odaları kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Bütün iletişim kanalları yoluyla engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, ’Gören Göz’ uygulamasının tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması, bilgi teknolojilerinin (ICT) engellilerin bağımsızlaşması için geliştirilmesi, yalnız yaşayan engelliler için bilişim teknolojilerinin gelişiminin desteklenmesi ve uygulamaların yaygınlaştırılması gibi konuları eylemlerimiz olarak belirledik" dedi.

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Karganın çorba ziyafeti kamerada

Fatih’te çorba dağıtımı esnasında bir vatandaşın beton bariyerin üzerine koyduğu çorbayı fark ederek içmeye çalışan karga kameralara yansıdı. Karganın o anları renkli görüntüler oluşturdu.

(İHA)