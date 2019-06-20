Ankara’nın İlk VIP Sineması CGV’ye Ödül Getirdi

The International Cinema Technology Association (ICTA-Uluslararası Sinema Teknolojileri Birliği) tarafından düzenlenen ve sektörün en önemli ödülleri arasında sayılan ICTA European Awards’ın bu yılki kazananları açıklandı. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki sinemaların “Yılın Yeni Sineması”, “Yılın Klasik Sineması” ve “Yılın En İyi Sinema Yenilemesi” kategorilerinde yarıştığı ödüllerde, 7 ülkede faaliyet gösteren CGV, Türkiye’den Cinemaximum Atakule ile “Yılın Yeni Sineması” Ödülü’ne layık görüldü.

Ankara’nın ilk VIP sineması olma özelliği taşıyan Cinemaximum Atakule, ileri teknoloji ve konforu buluşturarak sinema tutkunlarına bambaşka bir sinema deneyimi yaşatıyor. CGV Mars Entertainment Group’un Türkiye’deki 100. sineması olan Cinemaximum Atakule, geçtiğimiz Ekim ayında Ankara’nın yenilenen sembolik alışveriş merkezi Atakule’de açıldı. Ankara’nın ilk VIP sineması olma özelliği taşıyan Cinemaximum Atakule’ de bir Gold Class, bir Home Class, bir Premium Class ve bir adet Sky Auditorium salon bulunuyor. 68 kişi kapasiteli Premium Class, rahatlığı ile sinemaseverlere sıra dışı bir film izleme keyfi yaşatıyor. Türkiye’de ilk kez Cinemaximum Atakule’de sunulan SKY Auditorium ise locaları olan farklı mimari yapısıyla öne çıksa da sadece localarıyla değil perdesinden sistemine izleyiciye benzersiz bir konfor ve sinema deneyimi sunuyor.

“Sinemaseverleri dünya standartlarında sinema hizmetiyle buluşturmaya devam edeceğiz.”

Ödüle ilişkin konuşan CGV Mars Entertainment Group CEO’su Seung Ro Yoon, şunları söyledi: “Dünya çapında sinema endüstrisinin en önemli kurumlarından biri olan ICTA’den bu anlamlı ödülü alarak Türkiye’ye getirmekten onur duyuyoruz. 4DX, Starium, ScreenX, IMAX gibi ileri düzey film teknolojilerini Türk seyircisiyle ilk kez biz buluşturduk. Türkiye’de sinemaseverlere Cinemaximum markamızla dünya standartlarında sinema hizmet sunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz sinemanın sadece sinema olarak kalmayıp çeşitli eğlence ve kültür değerlerini bir araya getiren bir servis platformu olmasını sağlamak. CGV tarafından geliştirilen bu yeni ve herkesten farklı sinema kimliğine “Cultureplex” diyoruz ve dünyanın 1 numaralı Cultureplex’i olmayı amaçlıyoruz.”