Bugün 14:22 TSİ
Şile’de Hortum Paniği Yaşandı
Şile’de sabah saatlerinde çıkan hortum korkuttu. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra ortadan kayboldu.
Şile’de Hortum Paniği Yaşandı
İstanbul’un Karadeniz’e yakın ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte hortum ortaya çıktı. Şile Karacaköy açıklarında çıkan iki hortum cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra ortadan kayboldu. Hortum kıyıya gelmeden kaybolurken, vatandaşlar panik yaşadı.
(İHA)
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz