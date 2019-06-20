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Şile’de Hortum Paniği Yaşandı

Şile’de sabah saatlerinde çıkan hortum korkuttu. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra ortadan kayboldu.

Şile’de Hortum Paniği Yaşandı

İstanbul’un Karadeniz’e yakın ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte hortum ortaya çıktı. Şile Karacaköy açıklarında çıkan iki hortum cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra ortadan kayboldu. Hortum kıyıya gelmeden kaybolurken, vatandaşlar panik yaşadı.

(İHA)

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