Bugün Neler Yaşandı? 20 Haziran 2019 Günün Özeti

20 Haziran 2019 Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli yerel seçim haberleri görüntülü ve anlatımlı özeti şu şekildedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası medya mensuplarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denetim aracı olması gereken medyanın siyaseti dizayn etme vasıtası halinde dönüştürülmemesi gerektiğini belirterek, "Hakikaten tecellisi için çalışmak yerine, tek gayesi iktidarı devirmek olan muhteris bir siyasetçi gibi davrananlara da gazeteci gözüyle bakmıyoruz.

Hele hele kalemini ve kamerasını terör örgütleri emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar" dedi.

...

Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan çatı davasında karar açıklandı.

Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri eski Orgeneral Akın Öztürk, darbe bildirisinde imzası olan eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Hulusi Akar’a darbeyi tebliğ eden eski Tümgeneral Mehmet Dişli ve eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

...

Fatih’te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih Mevlanakapı Mahallesi’nde iki katlı binada yangın çıktı. Alevler içinde kalan evde bulunan 4 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla çıkarken, evde mahsur kalan 69 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

...

Doğu Karadeniz’in 90 yıllık afet bilançosu: 644 ölü

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 90 yıllık sürede meydana gelen 59 sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 644 kişi hayatını kaybetti. Bölgede en fazla sel ve taşkın olayı Rize’de yaşanırken, bu olaylardan en fazla ölümlü afet olayı ise Trabzon’da gerçekleşti.

...

Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 92’ye çıktı

Hindistan’ın Bihar eyaletinde aşırı sıcaklar yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 92’ye yükseldi.

...

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde, yamaç paraşütü yapan birini gören 2 gencin şiveli konuşmaları dikkat çekti.

(İHA)