Gençlik 100 Yaşında Projesi Kapsamında Dünyaya İlham Verecek 19 Genç Belirlendi

“Gençlik 100 Yaşında” projesinin kazananları düzenlenen ödül töreniyle açıklandı.

Zihnen ve bedenen sağlıklı bir toplumun gelişmesi için gençlerin desteklenmesi gerektiğine inanan P&G; 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılından esinle ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle “Gençlik 100 Yaşında” projesini başlatmış, gençlere kendi hayat hikayelerini, hedeflerini ve planlarını paylaşmaları için davette bulunmuştu. Gençlerin P&G’nin mobil gençlik platformu “Banabak” üzerinden yaptığı video başvurular tamamlandı. TEV ve her biri kendi alanında örnek olmuş, oyuncu Serenay Sarıkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Dünya çapında ödüllü akıllı telefon uygulamasının danışmanı Duygu Kayaman ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Esra Battaloğlu gibi isimlerden oluşan 17 kişilik jüri ekibi, gençlerden gelen videoları izleyerek bilim, sosyal fayda, spor ve sanat alanlarında desteklenecek 19 genci belirledi.

600 başvuru, 19 alt kategori

Kısa bir süre içerisinde 600’e yakın başvuru alan Gençlik 100 Yaşında projesinin kazanan, aynı zamanda da başarılarıyla geleceği şekillendirecek isimleri P&G’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı. Düzenlenen törene maddi destek almaya hak kazanan 19 gencin yanı sıra jüri üyeleri, TEV ve iş dünyasının önde gelen isimleri de katıldı.

Bilim, Sosyal Fayda, Spor ve Sanat ana başlıklarında toplamda 19 alt kategoriden başvuru alan projenin kazanan gençlerine P&G tarafından maddi destekte bulunulacak. P&G bu destekle gençlere güçlükleri yenme enerjisi aşılayarak özgüven vermeyi ve gençleri ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, 19 Mayıs’ın 100. yıldönümünü böyle bir proje ile gençlere destek olarak kutlamalarının önemini vurgulayarak şöyle dedi:

“19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılını kutlarken, projemizle gençlerimize bir armağan vermek istedik. Çok kısa sürede yüzlerce başvuru oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Jüri üyelerimiz de bu işe gönül verdiler ve zaman ayırdılar. İnanıyorum ki bugün açıklanan 19 isim hem Türkiye’deki hem de dünyadaki gençlere ilham kaynağı olacak”

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay ise TEV olarak projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, “Gençlerin, hayallerini korumak, gerçekleştirebilmeleri için elimizden gelen desteği vermek ve onların hayallerine bir nevi muhafızlık etmek için Türk Eğitim Vakfı ve P&G olarak ortak bir projede buluştuk. Bugün kazanan arkadaşlarımızı kutluyorum, hayallerinin sınırlarını zorlayarak çok özel çalışmalarla başvuru yapan tüm gençleri de tebrik ediyorum. Hayal kurmaya ve hayallerinize sahip çıkmaya devam edin.'' dedi.

Serenay Sarıkaya, “Bu kadar anlamlı bir proje geliştirdikleri için P&G ve TEV ailesine çok teşekkür ederim. Benim için böyle bir projenin içerisinde yer almak çok kıymetliydi. Dilerim ki sizler gibi, pırıl pırıl gençleri ve arkadaşlarımı uzun seneler boyunca çok başarılı işlerde duyabilir, görebilir ve gururlanabilirim. Herkesi tekrar çok tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

Gençlik 100 Yaşında projesinin kazanan gençleri arasında ise bazı hikayeler dikkat çekiyor. Bunlar ise:

Bilim/ Teknoloji – Gizem İncesu

Bilim/Teknoloji kategorisinin 4 başarılı gencinden biri olan Gizem İncesu, dünyaca ünlü Stanford Üniversitesi’nden Fizik alanında tam burslu olarak kabul aldı. Ayrıca Matematik ve Fizik alanında yine Stanford ve Yale üniversitelerinin yaz kamplarında burslu olarak eğitim gördü. MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) sadece iki kişiyi seçtiği araştırma programında da yer aldı. İncesu, bu başarılarının yanı sıra yaptığı araştırma ile dünyanın sayılı üniversitelerinden de lisans derecesinde kabul aldı.

Sanat – Ayşe Uluçay

İmam Hatip Okulu’nda okurken görsel sanatlar alanında üniversite öğrenimi görmek için dışarıdan ders almak isteyen, bunun içinse yaptığı portreleri internetten satan 19 yaşındaki Ayşe Uluçay, bu çabalarının karşılığını ilk olarak bir resim kursundan tam burslu eğitim hakkı almasıyla görüyor. Ardından ise Yeditepe Üniversitesi’nde Plastik Sanatlar ve Resim bölümüne tam burslu olarak kabul edildi.

Spor – Tahir Erdemir

Çanakkale’de dünyaya gelen ve spor kategorisinde destek almaya hak kazanan gençlerden olan Tahir Erdemir; Bedensel Engelliler Atletizm şampiyonalarında mücadele ediyor ve Türkiye’de de çeşitli derecelere sahip. Erdemir’in hayalinde ise atletizmde milli formayı giyerek Türkiye’yi temsil etmek ve özellikle kendisini “anlamayan” insanlara karşı başardıklarını anlatma isteği var.

Doğuştan görme engelli olan Batuhan Özdemir Elazığ’da doğdu. Bugün Koç Üniversite’sinde öğrenim gören Demir, görme engelliler futbol oyuncusu. Oldukça enerjik bir yapıya sahip olan Batuhan Demir Young Guru Academy (YGA) çatısı altında gerçekleştirilen “Akıllı Baston” projesinin de en genç üyesi konumunda bulunuyor.