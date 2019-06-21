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Rizeli Gençler Alman Turiste Yardım Etti
Rizeli gençlerin Alman turiste yardım ettiği anki diyalogları sosyal medyada çok tıklananlar arasına girdi.
Rizeli Gençler Alman Turiste Yardım Etti
Roben isimli Alman turistin aracı Rize’nin Cimil Yaylası’nda taşlık alana sıkıştı. Aracını hareket ettiremeyen Alman turist çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Rizeli genç vatandaşlar Alman turiste yardım ederken o anları cep telefonlarına kaydetti. Sosyal medya da hızla yayılan görüntüler birçok bürokrasi tarafından da “Memleketimin sıcak insanları” ifadeleriyle paylaşıldı.
Gençler uzun uğraş sonrasında Alman turistin aracını sıkıştığı yerden çıkardı.
(Kubilay Ateş/İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz