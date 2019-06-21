Sel yine can aldı

Bartın’ın Hasankadı beldesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası 81 yaşındaki İbrahim Çelikbaş ile 11 yaşındaki İsa Akgün sel sularına kapılıp kayboldu.

Dere yatağı içinde her çalı dibine tek tek bakarak oğlunu arayan babaya komşuları da yardım etti. Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalgıç Timleri’nin çalışmaları sonrası yaşlı adamın cansız bedenine dün akşam saatlerinde ulaşılırken küçük İsa Akgün’ün için bu sabah arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Aramalar sonunda küçük Akgün’ün cansız bedeni, evinden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulundu.

SELİN YAŞANDIĞI BİR DİĞER ADRESİ İSE ELAZIĞ

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle orduevinin istinat duvarı yıkıldı, bazı araçlar duvarın altında kaldı. Yağış nedeniyle birçok iş yerini de su bastı. Valilikten yapılan açıklamada yoğun yağışla birlikte oluşan su taşkınları ve sel nedeniyle mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığı ve 20 kişinin de otele yerleştirildiğini bilgisi paylaşıldı. Belediye açıklamasında ayrıca bölgedeki tüm vatandaşlar için imkanları seferber ettiklerini belirtti.

SELDEN ETKİLENEN BİR DİĞER İL İSE MERSİN

Silifke ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu. Kızılgeçit Mahallesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle bazı evlere su ve çamur girdi, yollar kullanılmaz hale geldi.

2 ARAÇ TOPRAK ALTINDA KALDI.

Yaşananların ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi ekipleri iş makineleri zarar gören yerlerde çalışma başlattı.

(İHA)