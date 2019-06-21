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Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde sendikalılar CHP Genel Merkezi’ne yaklaştı

Hak-İş Konfederasyonunun işten çıkartılan Bolu Belediyesi işçileri için düzenlediği “Emek ve Adalet Yürüyüşü” 11. gününde devam ederken grup, CHP Genel Merkezi’ne yaklaştı.

Emek ve Adalet Yürüyüşü’nü 11 gündür sürdüren grup, CHP Genel Merkezi’ne yaklaştı. Yürüyüşe katılan Öznur Özeren, Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçilerden olduğunu belirterek, “49 gün boyunca çadırda grev yaptık. CHP lideri Tanju Özcan’a ses çıkartmadı ve bizde yürüyüş kararı aldık. Bugün 11. günümüz. İnşallah sesimizi duyarlar. Sonuna kadar gideceğiz. Tek istediğimiz ekmeğimiz ve adalet istiyoruz. Kılıçdaroğlu, ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir tane işçi çıkartılırsa gelip bana hesap sorsunlar’ dedi. Biz de Kılıçdaroğlu’na hesap sormaya gidiyoruz. Tanju Özcan’a güvenip oy verdik. O da bizi kapının önüne koydu” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Konya Şubesinden desteğe geldiklerini söyleyen Ahmet Kesikhalı ise, “Emeğe saygı noktasında yürüyüş ve destek için burada bulunmaktayız. Sonuna kadar Hak-İş diyoruz. Sonuna kadar emek ve emeğe saygı diyoruz. Bunun zıttı olan her şeye karşıyız. Hak-İş geçmişte mazlum ve masumiyetin yanında ne kadar durmuş ise bundan sonra da duracaktır” şeklinde konuştu.

  • Grup, CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşünü sürdürüyor.
  • (Yunus Emre Kartal - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

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