Anadolu Efes Süper ligde 14. kez şampiyon oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun son yıllarındaki hegemonyasına da son verdi. Finalde ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe’yi geçen Efes, ligdeki 14. şampiyonluğunu kazandı. 2009 yılından beri olan şampiyonluk hasretini sarı-lacivertliler karşısında dindiren Anadolu Efes, ligde en fazla şampiyonluğu bulunan ekip konumunda bulunuyor.

Efes, ligde 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009 ve 2018-2019 sezonlarında ipi göğüsleyen takım oldu.

Şampiyon Anadolu Efes kupasını aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde final serisinde Fenerbahçe’yi 4-3 ile geçen Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Efesliler, maçın sona ermesinin ardından taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Lacivert-beyazlılar, daha sonra madalya ve şampiyonluk kupasını aldı. Efes’e kupayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Kupayı Doğuş Balbay ile Bryant Dunston havaya kaldırdı.

ERGİN ATAMAN’IN 4. LİG ŞAMPİYONLUĞU

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 4. Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Ataman, daha önce 2009’da Efes, 2012 yılında Beşiktaş ve 2013 yılında da Galatasaray ile bu başarıya ulaşmıştı.

Bu yıl Anadolu Efes ile başarılı bir sezon geçiren Başantrenör Ergin Ataman, kariyerinde ilk kez THY Euroleague’de final oynarken, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde de ipi göğüsledi. Ataman, ligin finalinde Fenerbahçe Beko’yu geçerek kariyerindeki 4. şampiyonluğunu yaşadı. İlk lig şampiyonluğunu 2009 yılında yine Efes ile kazanan deneyimli antrenör, 2012 yılında Beşiktaş, 2013 yılında da Galatasaray’ı şampiyon yapmıştı.

53 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde ayrıca Galatasaray ile 2016 yılında EuroCup, Beşiktaş ile 2012 yılında FIBA Eurochallenge ve Montepaschi Siena ile 2002 yılında FIBA Saporta Kupası’nı kazandı.

ANADOLU EFES 10 YIL SONRA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Anadolu Efes, 2009 yılındaki şampiyonluğunun ardından 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi’nde zafere ulaştı. Efes, 2009 yılında yine Fenerbahçe’yi geçerek şampiyon olmuştu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’yu yenerek, seriyi 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, uzun bir aradan sonra şampiyonluk hasretini de sona erdirmiş oldu. Efes son olarak 2008-2009 sezonunda lig şampiyonluğu yaşamış, finalde yine Fenerbahçe’yi geçmişti.

ANADOLU EFES BU SEZON 2 KUPA KAZANDI

Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda zafere ulaşırken, 18 yıl sonra THY Euroleague’de Final-Four oynama başarısı gösterdi.

Anadolu Efes, başarılı bir sezonu geride bıraktı. Bu sezon 4 kulvarda mücadele eden lacivert-beyazlılar, 2’sinde ipi göğüsledi, 2’sinde ise finalde kaybetti. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Efes, finalde Fenerbahçe’yi 65-62 mağlup etti. PTT Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, rakibine 80-70 yenildi.

18 YIL SONRA FINAL-FOUR GELDİ

THY Euroleague’de 18 yıl sonra Final-Four oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, yarı finalde Fenerbahçe’yi 92-73 yendi ve finale çıktı. Tarihinde ilk kez finalde oynayan Efes, Rus ekibi CSKA Moskova’ya 91-83’lük skora mağlup oldu.

Son olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe’yi 4-3 ile geçen lacivert-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi son maçına Shane Larkin, gösterdiği performansla damga vurdu. 26 yaşındaki basketbolcu, Efes’in şampiyon olmasında büyük katkı sağlarken, müsabakada 38 sayı kaydetti. ABD’li basketbolcu, 38 sayısının yanı sıra 4 asist ve 3 ribaundla takımına yardım etti. Yıldız oyuncu, bu performansı ile final maçının da en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi oldu. Larkin, başarılı oyunuyla 35 verimlilik puanı aldı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)