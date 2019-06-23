Haberler Ankara Haberler Ankara
- Dün 09:27 TSİ

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyunu Beşiktaş’ta kullandı

Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Beşiktaş’ta kullandı. 1071 No’lu sandıkta oyunu kullanan Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim" diyerek okuldan ayrıldı.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Çİka, yenide yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş’ta bulunan Tevfik Fikret İlkokuluna geldi. Akbağ, sandık görevlilerine "doğru basmak istiyorum, içeride prova yapabiliyor muyuz?" diye sordu. Sandık görevlilerinin "İçeride boş kağıt var" cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı. 1071 No’lu sandıkta oyunu kullanan Demet Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim" diyerek okuldan ayrıldı.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
'Pençe' harekatında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi mask
'Pençe' harekatında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi
YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU mask
YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı mask
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı
“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım” mask
“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım”
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti...
Bisiklet yolları işgal altında mask
Bisiklet yolları işgal altında

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL