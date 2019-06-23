Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyunu Beşiktaş’ta kullandı
Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Beşiktaş’ta kullandı. 1071 No’lu sandıkta oyunu kullanan Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim" diyerek okuldan ayrıldı.
Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Çİka, yenide yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş’ta bulunan Tevfik Fikret İlkokuluna geldi. Akbağ, sandık görevlilerine "doğru basmak istiyorum, içeride prova yapabiliyor muyuz?" diye sordu. Sandık görevlilerinin "İçeride boş kağıt var" cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı. 1071 No’lu sandıkta oyunu kullanan Demet Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim" diyerek okuldan ayrıldı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz