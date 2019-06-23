 Bisiklet yolları işgal altında

ANTALYA kent merkezindeki bisiklet yolunda park halinde ve seyir halindeki araçlar bisiklet sürücülerine zor anlar yaşatıyor. Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyesi Alpaslan Coşkunoğlu, bisiklet yollarını kullanan araçlarla çoğu zaman burun buruna geldiklerini söyledi.

Lara ile Konyaaltı arasında 28 kilometre boyunca uzanan bisiklet yolunu gün içerisinde binlerce bisikletli kullanıyor. Bisiklet yolunun araç trafiği ile birleştiği noktalarda, bisiklet sürücülerinin güvenliği için yol plastik dubalarla korunuyor. Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde cadde boyunca devam eden bisiklet yolunu kullanan bisiklet sürücüleri zor anlar yaşıyor. Bisiklet yolunu araç yolundan ayıran plastik dubaların cadde üzerinde bulunmaması nedeniyle, özellikle taksiler, otobüsler ve duraklama yapan araçlar bu yolu kullanıyor.

'TEHLİKE OLUŞTURUYOR'

Bisiklet yolunu kullanan araçlar nedeniyle yolun tehlikeli bir hal aldığını söyleyen Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyesi Alpaslan Coşkunoğlu, “Antalya'da havanın ısınmasıyla bisiklet kullanan kişi sayısı da gözle görülür şekilde arttı. Birçok insan işine, okuluna bisikletle gidiyor. Bisiklet yollarının yapılması biz bisiklet sürücüleri için çok iyi oldu ancak kullanımda bazı sorunlarımız var. Özellikle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bisiklet yolu üzerinde araç parkı çok fazla. Bu araç parkları hepimiz için bir tehlike, çoğu zaman araçlarla burun buruna geliyoruz" dedi.

'KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR'

Bisiklet yollarının düzenlemesi ile araç kullanımının azalabileceğini ve kent merkezinde oluşan araç trafiğinin önüne geçilebileceğini belirten Coşkunoğlu, "Atatürk Caddesi üzerindeki bisiklet yolunda şu an kedi gözü olarak bilinen korumalar var ancak yetersiz. Bisikletlerin karayoluna çıkmasını engelleyebilir, ancak burada plastik dubalar yok. Plastik dubalar olmadığı sürece araçlar bisiklet yolunu kullanıyor, park ediyor, ayrıca kazaya davetiye çıkarıyor. Bisiklet yolu üzerindeki duraklarda duran otobüsler, durak çıkışında bir sonraki durağa kadar bisiklet yolundan gidiyor" diye konuştu.

'TRAMVAY YOLU DAHA GÜVENLİ'

Bisiklet kullanıcılarıyla fikir alışverişi yapılıp gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen bisiklet kullanıcısı Yavuz Köksal, "Bisiklet yollarını belediye bize kazandırdı. Ancak bisiklet yollarında problemler var. Ben yola çıktığımda yolun mutlaka işgal altında olduğunu görüyorum. Kaldırılmadan önce faytonlar da buradan gidiyordu, hatta bizden daha çok kullanıyorlardı. Bisiklet yolu biraz aceleye getirilmiş olabilir. Yetkililerden bisiklet yollarını test etmelerini istiyorum. Bizim derdimizi anlasınlar, atlattığımız kazaları bir de kendileri görsün. Trafik akıyor, herhangi bir koruma yok, otobüsler, taksiler yol üzerinde duruyor. Bisiklet sürmeye çıktığımızda, oğlum tramvay yolunun daha güvenli olduğunu söylüyor" diye konuştu.