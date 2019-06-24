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Eskişehir'de Bisiklet yolları işgal ediliyor

Eskişehir’de bisiklet yoluna park etmiş araçlar, bisiklet sürücülerine zor anlar yaşatırken kuralları da ihlal ediyor.

Eskişehir'de Bisiklet yolları işgal ediliyor

Bisiklet sürücüleri için ayrılan ve trafikte olası bir tehlike durumunun önüne geçmek için hazırlanan bisiklet yolu, aynı zamanda araç kullanımını azaltarak hem yoğun trafiğin önüne geçmeyi hem de çevreci olmayı hedefliyor. Eskişehir’de Yeşiltepe Mahallesinde bulunan bisiklet yolu üzerine park eden birçok araç, uyarı levhalarına rağmen kuralları hiçe sayıyor. Bisiklet yolunu araç yolundan ayıran plastik dubaların cadde üzerinde bulunmaması nedeniyle, özellikle taksiler, otobüsler ve duraklama yapan araçlar bu yolu kullanıyor. Park halindeki araçlar ise yolu kullanılamaz hale getirirken kazaya davetiye çıkarıyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİLER

Durumu amatör kamerayla kaydeden bisiklet sürücüleri de kendilerine karşı daha duyarlı olunmasını istedi. Yollarının işgal edilmesine tepki gösteren bisikletliler, durumu anlatan bir video çekerek de sosyal medyada paylaştı. Bisiklet sürücüleri, yetkililerin konuya el atması gerektiğini belirtti.

(İHA)

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