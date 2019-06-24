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Bugün Neler Yaşandı? 24 Haziran 2019 Günün Özeti...

Bugün Neler Yaşandı? 24 Haziran 2019 Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli yerel seçim haberleri görüntülü ve anlatımlı özeti şu şekildedir.

Mersin’deki tren kazasında dehşet detaylar

Hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün raylar üzerinde stop ettiği, sürücünün yeniden çalıştıramayınca son anda araçtan inerek kurtulduğu 6 tarım işçisinin araçtan inecek vakit bulamadığı ortaya çıktı.

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Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran günü meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalar 6. gününde de sürüyor.

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    Bisiklet yolları işgal ediliyor

    Eskişehir’de bisiklet yoluna park etmiş araçlar, bisiklet sürücülerine zor anlar yaşatırken kuralları da ihlal ediyor.

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      Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı

      Türkiye’de ‘Sıfır Atık’ uygulaması ile başlayan poşetlerin ücretlendirilmesinden sonra poşet kullanımının yüzde 80’e yakın azaldığı gözlemlendi.

      (İHA)

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