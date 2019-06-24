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Yılanların aşk dansı kamerada
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yılanların aşk dansı kameraya yansıdı.
Yılanların aşk dansı kamerada
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Halim Babayiğit isimli vatandaş, boyları yaklaşık 2 metreyi bulan iki yılanı fark etti. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti. Babayiğit, ilk defa dans eden yılanları gördüğünü belirterek "Bu anları cep telefonu kamerası ile çektim. Sonra onlara zarar vermeden oradan ayrıldım" dedi.
Uzmanların, yılanların bu hareketini çiftleşme dansı olarak yorumlandığı öğrenildi.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz