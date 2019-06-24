Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 20:29 TSİ

Yılanların aşk dansı kamerada

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yılanların aşk dansı kameraya yansıdı.

Yılanların aşk dansı kamerada

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Halim Babayiğit isimli vatandaş, boyları yaklaşık 2 metreyi bulan iki yılanı fark etti. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti. Babayiğit, ilk defa dans eden yılanları gördüğünü belirterek "Bu anları cep telefonu kamerası ile çektim. Sonra onlara zarar vermeden oradan ayrıldım" dedi.

Uzmanların, yılanların bu hareketini çiftleşme dansı olarak yorumlandığı öğrenildi.

(İHA)

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Milli Savunma Bakanı Akar, CHP ziyareti sonrası konuştu mask
Milli Savunma Bakanı Akar, CHP ziyareti sonrası konuştu
Bugün Neler Yaşandı? 24 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 24 Haziran 2019 Günün Özeti...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan İYİ Parti'ye ziyaret mask
Milli Savunma Bakanı Akar'dan İYİ Parti'ye ziyaret
Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor mask
Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor
Eskişehir'de Bisiklet yolları işgal ediliyor mask
Eskişehir'de Bisiklet yolları işgal ediliyor
Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile görüştü mask
Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile görüştü

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL