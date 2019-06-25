Saroz’a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler

Edirne’de, 14 Haziran 2019 Cuma günü Edirne Saroz Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) tarafından Saros Körfezi Mecidiye Limanı’nın 1 mil açıklarında 30 metre derinliğe batırılan ve dünyanın en büyük uçak batığı olan 60 metre boyunda ve 90 ton ağırlığında olan Airbus 330 uçağından ilk su altı görüntüleri paylaşıldı.

(İHA)