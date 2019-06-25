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Kartal’da tacizciye linç girişimi kamerada

Kartal’da yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı tarafından taciz edilen genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi. Kadının çığlıklarıyla panikleyip kaçan tacizciyi çok sayıda mahalleli yakalayarak darp etmeye başladı. Mahalleli, tacizcinin sığındığı kuaförden polis tarafından çıkarılırken de tacizci şahsa saldırdı. Tacizcinin kuaförden çıkarılırken mahalleli tarafından linç girişimine uğradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal’da tacizciye linç girişimi kamerada

Olay Kartal’da geçtiğimiz gün 15:0 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Pakistan uyruklu olan bir kağıt toplayıcısı, evine giden D.Y.’nin (25) arkasından sessizce yaklaştı. Tacizci şahıs genç kadını site içerisinde öperek taciz etmeye çalıştı. Genç kadının çığlıklar atarak yardım istemesi üzerine tacizci el arabasını bırakıp koşarak olay yerinden kaçmaya başladı. Genç kadının çığlığını duyan vatandaşlar, kaçan tacizciyi otomobille, motosikletle ve yaya olarak kovalamaya başladılar. Olay yerinden yaklaşık 500 metre mesafede yakalanan tacizciyi mahalleliler darp etmeye başladı. Şahıs, kendisin darp eden mahallelinin elinden kaçarak bir kuaför dükkanına sığındı. Mahalleliler burada da şahsı darp ederken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tacizci şahsı kuaförden çıkarırken mahalleliler şahsa tekrar saldırdı. Polisler mahallelileri durdurmakta hayli zorluk çekti. Ardından tacizci şahıs, polis tarafından karakola götürüldü.

Tacizcinin kuaförden çıkarılırken mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar tacizci şahsa saldırıyor, polis ekipleri vatandaşları engellemekte zorluk çekiyor.

(Halit Arslan - Mustafa Biçer /İHA)

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