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Üzerlerine gelen araçtan son anda kurtuldular

Üsküdar’da seyir halindeyken kontrolden çıkan araç park halindeki araca hızla çarptı, ardından takla atarak kaldırıma uçtu. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar, üzerilerine gelen araçtan son anda kurtularak ölümden döndü. İnanılmaz kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Üsküdar Çengelköy’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan ve içerisinde iki kişi bulunan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki park halinde olan bir araca hızla çarptı, ardından havada takla atarak kaldırıma uçtu. O esnada kaldırımda yürüyen vatandaşlar, üzerlerine doğru uçan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Takla atan araçtan alevler yükselmeye başladı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ederken, araçta bulunan iki kişi de kendi imkanları ile araçtan çıktılar. Ayrıca aracın altına kalmaktan kıl payı kurtulan vatandaşın ayağına taş gelmesi sonucu hafif yaralandığı öğrenildi.

Aksiyon filmlerini aratmayan kaza anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarpıyor, ardından havada takla atarak kaldırıma uçuyor. O esnada kaldırımda yürüyenler aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

(Mustafa Esen - Caner Evyapan /İHA)

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