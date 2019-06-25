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Maltepe’de skandal İmamoğlu kutlaması

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesini kutlayan vatandaşlar, Maltepe Merkez Camii önünde skandal görüntülere neden oldu. İmamoğlu destekçilerinin cami önünde şampanya patlatarak yaptığı o kutlama görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Maltepe’de skandal İmamoğlu kutlaması

HDP’nin de desteklediği Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran seçimini kazanmasının ardından İmamoğlu taraftarları kutlama yaptı.

Megakentte yapılan kutlamalarda ise skandal görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu’nun kazanmasını çığlık çığlığa kutlayan vatandaşlar, Maltepe Merkez Camii önünde araçlarını durdurarak camiye karşı şampanya patlattı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan skandal görüntüler ise büyük tepki çekti.

(İHA)

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