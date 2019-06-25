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Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

ANKARA polisi, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 5 milyon TL kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

 Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

ANKARA polisi, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 5 milyon TL kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 5 Milyon TL'yi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kumarhaneler üzerinden akladığı belirlendi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında, kurdukları internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak, haksız gelir elde eden suç örgütünün izine ulaştı.

Örgütü takibe alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere ait 9 ev ve 1 iş yerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 şüpheliden H.M.T, H.K., V.Y. ve Ö.D. ile baskın anında kaçmayı başaran C.A. sinyal takibiyle yakalanıp gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

5 MİLYON TL'Yİ KIBRISTA AKLADILAR

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, kurdukları internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu siteye tanıdık referansları aracılığı ile üye yaptıkları kişilere ise elden aldıkları para karşılığı üyelik verdikleri saptandı.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile irtibat kuran polis ekipleri, şüphelilerin bu yolla edindikleri yaklaşık 5 milyon TL’lik haksız kazancı, aylık olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek buradaki kumarhaneler üzerinden akladıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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