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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu

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