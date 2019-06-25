Bugün Neler Yaşandı? 25 Haziran 2019 Günün Özeti

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S-400’de geri adım atmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur, bundan geri adım atmayacağız" dedi.

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Askerlikte yeni dönem

Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 335 oyla kabul edildi.

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Feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın çarpıştığı feci trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

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Evin tavanı çöktü, anne ve oğlu yaralandı

Mersin’de tek katlı bir evin tavanının çökmesi sonucunda anne ve oğlu yaralandı. Tavanın orta bölümünün tamamı yere çökerken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

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Terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır’da 2, Hakkari’de 3, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam toplam 6 terörist etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi

Eskişehir’de yedikleri peynirden dolayı brusella hastalığına yakalanan 6 kişiden sonra tekrar gündeme gelen brusella tehlikesi konusunda uzmanlar uyarıyor.

( İHA)