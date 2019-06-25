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Bugün Neler Yaşandı? 25 Haziran 2019 Günün Özeti

Bugün Neler Yaşandı? 25 Haziran 2019 Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli yerel seçim haberleri görüntülü ve anlatımlı özeti şu şekildedir.S-400’de geri adım atmayacağız, Askerlikte yeni dönem ve diğer haberler.

Bugün Neler Yaşandı? 25 Haziran 2019 Günün Özeti

Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli yerel seçim haberleri görüntülü ve anlatımlı özeti şu şekildedir.

S-400’de geri adım atmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur, bundan geri adım atmayacağız" dedi.

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Askerlikte yeni dönem

Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 335 oyla kabul edildi.

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    Feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın çarpıştığı feci trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

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      Evin tavanı çöktü, anne ve oğlu yaralandı

      Mersin’de tek katlı bir evin tavanının çökmesi sonucunda anne ve oğlu yaralandı. Tavanın orta bölümünün tamamı yere çökerken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

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        Terör örgütü PKK’ya ağır darbe

        Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır’da 2, Hakkari’de 3, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam toplam 6 terörist etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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          Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi

          Eskişehir’de yedikleri peynirden dolayı brusella hastalığına yakalanan 6 kişiden sonra tekrar gündeme gelen brusella tehlikesi konusunda uzmanlar uyarıyor.

          ( İHA)

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