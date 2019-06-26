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Sadaka kutusu hırsızları kamerada

Kağıthane’de bir iş yerine ait sadaka kutusunu çalan çocuk hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. İş yeri çalışanının bir anlık boşluğundan faydalanan hırsızlar sadaka kutusunu poşete koyarak kayıplara karıştı.

Sadaka kutusu hırsızları kamerada

Olay, 24 Haziran günü Kağıthane, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk alışveriş için şarküteriye gelerek iş yeri çalışanlarıyla konuşmaya başladı.

Çocuklardan biri iş yeri çalışanıyla konuştuğu sırada diğer çocuk kasa üzerinde bulunan sadaka kutusunu gözüne kestirerek uygun anı kollamaya başladı. Çocuklardan biri iş yeri çalışanını meşgul ederken diğer çocuk sadaka kutusunu alarak elindeki poşete koydu. Daha sonra iş yerinden çıkan çocuklar kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık anı iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri çalışanları yaşanan hırsızlığı güvenlik kamera kayıtlarını izleyince fark etti. İş yeri sahibinin gerçekleşen hırsız olayıyla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

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Sadaka kutusu hırsızları kamerada
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