Washington’da yaşayan Fenerbahçeliler’den ’Fener Ol’ gecesi

Fenerbahçe’nin ’Fener Ol’ sloganıyla başlattığı yardım kampanyası, ABD’nin Washington şehrinde yapılan etkinlikle devam etti. Burada yaşayan sarı-lacivertli taraftarların bir araya geldiği destek gecesinde Fenerbahçe’nin imzalı forması ve birçok hediyeler dağıtıldı. Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Fenerbahçe Futbol Takımı oyuncusu Alper Potuk, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçeli eski futbolcular Ali Güneş ile Pierre Webo ve televizyoncu Acun, düzenlenen etkinliğe gönderdikleri video mesajlarıyla destek verdi.

Washington’da dernek kurmak isteyen gönüllüler, Fenerbahçe Spor Kulübü ile bağlantıda olduklarını ve bu girişim için çalıştıklarını ifade ettiler. Organizasyon için öncülük yapan iş adamı Erhan Türk, mesaj grubuyla fikrin başladığını ve dernek olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyleyerek, "Fenerbahçe taraftarlarıyla buluştuk ve ’Fener Ol’a destek oluyoruz. Benzer organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Aramızda bize destek için gelen diğer takım taraftarları da Türk sporunun dostluk ve centilmenlik üzerinde yükseldiğini kanıtladılar. Fenerbahçe Washington DC Derneği için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Gecede kampanyası için 10 bin Dolar’a yakın para toplandı. Toplanan miktarın kulübe elden teslim edileceği belirtildi.

(İHA)