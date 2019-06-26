Bugün Neler Yaşandı? 26 Haziran 2019 Günün Özeti...
Bugün Neler Yaşandı? 26 Haziran 2019 Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli yerel seçim haberleri görüntülü ve anlatımlı özeti şu şekildedir.
Dayatmaya karşı yeni hamleler
Türkiye sondaj çalışmaları için Doğu Akdeniz’e gönderdiği Fatih ve Yavuz gemilerinin güvenliğini sağlamak adına önemli kararlar aldı. Buna göre gemilerin güvenliği için KKTC’de liman kurulacak. Rusya’dan alınacak s-400’lerden biri Mersin’e yerleştirilecek. Türk ordusuna hizmet etmesi için Mersin taşucu’na da bir tersane kurulacak.
- ...
Eski Kara Harp Okulu Dekanı Tuğgeneral Kerim Acar hakkında karar çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu’ndaki eylemlere ilişkin devam eden davada karar çıktı.
- ...
Yıkılan binaların yerine yeni yapılan binaların çatıları yapılmaya başlandı
Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken Yeşilyurt apartmanının yerine dikilen yeni binaların yapımı hızla devam ediyor. İnşaatı devam eden bazı binaların çatılarının yapımına başlandığı görüldü. Binaların inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi.
- ...
Yayla göçü renkli görüntülerle başladı
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ilki 2018 yılında düzenlenen Akpınar Büyükoba Göç Festivali, Akpınar Mahallesi Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin organizesinde bu yıl da yapıldı.
(İHA)
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz