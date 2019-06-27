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F-16 savaş uçağı BARBAROS Fırkateynini selamladı

F-16 savaş uçağı Doğu Akdeniz'deki Fatih Sondaj Gemimisi ve TCG BARBAROS Fırkateynini selamladı

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F-16 savaş uçağı Doğu Akdeniz'deki Fatih Sondaj Gemimisi ve TCG BARBAROS Fırkateynini selamladı

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