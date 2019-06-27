Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti

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Bakan Akar:’’Tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır” dedi.

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THY’nin yeni uçağının ismi ’Maçka’ oldu

Türk Hava Yolları(THY), filosuna kattığı ilk Boeing 787-9 Deramliner’a verilecek isim için sosyal medyada başlattığı anketin sonuçlandığını açıkladı. Yeni uçağa, henüz 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi olan ’Maçka’ isminin verildi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akın etti. Köprüde yoğun trafik oluştuğu gözlendi. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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Polisten kaçan otomobil 4 kişiyi ezdi

İstanbul’da sabah saatlerine yakın Aşağı Dudullu Mahallesi, Şahinler Caddesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Ümraniye’de polisin ’Dur’ ihtarına uymayan lüks bir otomobil 4 yayaya çarptıktan sonra bahçe duvarına çarparak durabildi.

(İHA)