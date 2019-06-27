Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 20:55 TSİ

Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti

Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir.

sr:

Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti

Bugün Neler Yaşandı? 27 Haziran 2019 Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir.

Bakan Akar:’’Tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır” dedi.

    • ...

THY’nin yeni uçağının ismi ’Maçka’ oldu

Türk Hava Yolları(THY), filosuna kattığı ilk Boeing 787-9 Deramliner’a verilecek isim için sosyal medyada başlattığı anketin sonuçlandığını açıkladı. Yeni uçağa, henüz 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi olan ’Maçka’ isminin verildi.

    • ...

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akın etti. Köprüde yoğun trafik oluştuğu gözlendi. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

        • ...

      Polisten kaçan otomobil 4 kişiyi ezdi

      İstanbul’da sabah saatlerine yakın Aşağı Dudullu Mahallesi, Şahinler Caddesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Ümraniye’de polisin ’Dur’ ihtarına uymayan lüks bir otomobil 4 yayaya çarptıktan sonra bahçe duvarına çarparak durabildi.

      (İHA)

      # ÖZET HABERLER İLE İLİŞKİLİ:
      göndermek için kutuyu işaretleyin

      Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
      Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor mask
      Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor
      Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında mask
      Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 228 yaşında
      Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama mask
      Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama
      Çocuğun emziğini kaparak emen köpek, ilgi odağı oldu mask
      Çocuğun emziğini kaparak emen köpek, ilgi odağı oldu
      Eyfel’in çevresini plaja çevirdiler mask
      Eyfel’in çevresini plaja çevirdiler
      "Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor kendi dinliyor" mask
      "Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor kendi dinliyor"

      Şehir Rehberi

      GİRİŞ YAP KAYIT OL