MİT Tırları Davasında Karar Açıklandı
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık’a 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıkların eylemlerini örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna varan Yargıtay, sanıkların devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçları oluşturduğuna hükmetti.
MİT tırları davasında karar açıklandı
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık’ı 22 yıl 6 ay, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’nu da 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı’ya 26 yıl, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay’a 20 yıl 5 ay, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca’ya 18 yıl 9 ay, eski Adana Savcısı Özcan Şişman’a ise 17 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmederek, Hatay ve Adana’daki MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerini örgüt talimatıyla gerçekleştirdiği sonucuna vardı.
(İHA)
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