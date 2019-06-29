Bugün Neler Yaşandı? 29 Haziran 2019 Günün Özeti

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Yangından mal kaçırma deyimi gerçek oldu

Bağcılar’da çıkan bir iş yeri yangını büyük hasara neden oldu. İş yeri sahibi ve çevrede bulunan vatandaşların mağazada bulunan eşyaları kurtarmak için seferber olması ise yangından mal kaçırma deyimi gerçek oldu dedirtti.

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Kaza yapan sürücünün kaçtığı o anlar kamerada

Fatih’te caddede seyir halinde olan otomobile, sür’atli bir şekilde yola giren başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen otomobildeki sürücü sonrasında kaçmaya başladı. Kaza anı ve sürücünün kaçtığı o anlar kameralara yansıdı.

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Sarıkamış’ta Ayı İle Top Oynayan Bekçi

Sarıkamış’ta kent merkezinde insanlarla iç içe yaşayan boz ayılar, özellikle inşaat bekçilerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. İlçede bir şantiyede her sabah erken saatlerde ve gece gelen boz ayı, yemek çadırına girerek karnını doyurmaya çalışmıştı. Ayıyı bölgeden uzaklaştırmak isteyen inşaat bekçisi her türlü çabayı göstermişti.

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Turistlerin olmazsa olmazı safari turları

Sabahın erken saatlerinde konakladıkları otelden araçlarla alınan turistler, Alanya’nın eşsiz manzarası eşliğinde alanında uzman rehberler tarafından bilgilendiriliyor. Yolculuk esnasında su savaşları yaparak serinleyen turistlerin ilk durağı gözleme evi oluyor. Gözleme yerken bağlama dinletisiyle huzur bulan turistlerin sonraki durağı Sapadere mahallesinde su değirmeni, el dokuması atölyesi ve cami turu oldu.

(İHA)