ANKARA’da, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 yaralı
ANKARA’da, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
ANKARA’da, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Trafik Kazsıa, akşam saatlerinde Ankara Keçiören ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Mahallesi Kayı Caddesi yolu üzerinden, Ovacık istikametinde ilerleyen henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 AG 296 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 06 BGN 898 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kazanın etkisiyle savrulan 06 AG 296 plakalı otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Çevredekiler otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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