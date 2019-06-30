Bugün Neler Yaşandı? 30 Haziran 2019 Günün Özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.. Bugün Neler Yaşandı? 30 Haziran 2019 Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir
Bugün Neler Yaşandı? 30 Haziran 2019 Günün Özeti
Bugün Neler Yaşandı? 30 Haziran 2019 Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri
Datça’da 20 hektar yeşil siyaha döndü
Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkiinde dün öğleden sonra çıkan orman yangınında 20 hektar alan zarar gördü. Üç kola ayrılan ve 12 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
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Motosikletli maganda trafikte terör estirdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli maganda trafiği tehlikeye soktu. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını riske eden maganda, arkadaşına çektirdiği bu anları bir de sosyal medyada paylaştı.
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İnsanlığını süpürüp dereye attı !
Rize’de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı.
Kalkandere ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan S.K., elindeki süpürge ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpekten birini küreğin üzerine koyup, ardından köprüden dereye attı. Diğer yavru köpek ise canını kaçarak kurtardı. SK.’nın Köpeği dereye attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz