Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Faroz Balıkçı Barınaklarında gerçekleşen kutlamalara Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Ortahisar KaymakamıTolga Doğan, Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanı Ali Münir Gümüşbaykal, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa kurtulmuş, Trabzon Liman Başkanı Temel Adıgüzel ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik şehitler anısına denize çelenk bırakılmasıyla devam etti.

Törende konuşma yapan Trabzon Liman Başkanı Temel Adıgüzel, “1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye Limanları ve Sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı, kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle, Türk vatandaşları ile ve Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kanunla, denizlerimizdeki bağımsızlığımız ve hükümranlık haklarımız perçinleşmiş ve denizciliğimizin gelişmesi için de, başlangıç noktası olmuştur. Elde edilen siyasi ve ekonomik özgürlükler ile denizcilik eğitimi ve bunun gibi alanlarda büyük gelişmeler kaydedilmiştir” dedi.

“1 MİLYON AMATÖR DENİZCİ PROJESİ”

Adıgüzel, bakanlığın 2023 yılına kadar 1 milyon amatör denizci projesini başlattığını ifade ederek,“ Bakanlığımızca denizciliğin geliştirilmesi amacıyla birçok projeye imza atılmış, yatırımcılara kolaylıklar sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın denizle daha çok buluşmaları için, 2023 yılına kadar’1 milyon Amatör Denizci Projesi ‘başlatılmış, halkımızın da yüksek katılımı ile hedefe ulaşmak için büyük mesafe kaydedilmiştir. Aynı zamanda kayıt altına alınamayan tekneler için de çalışmalar yapılarak hem ülke ekonomisine kazandırılması hem de mağduriyetlerin giderilmesi sağlanmıştır” dedi.

“KAZANDIĞIM ÖDÜLÜ ARKADAŞIMA HEDİYE EDECEĞİM”

Ortahisar Kaymakamı Tolga Doğan da günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından yarışmalara geçildi. Etkinlikte serbest yüzmede Buğrahan Öztürk, Yağlıdirek yarışmasında Adnan Menderes Usta, Ördek yakalama yarışmasında ise Ahmet Güven birinci gelerek altınla ödüllendirildi.

Yağlıdirek yarışmasını kazanan Adnan Menderes Usta, kazandığı hediyeyi askere gidecek olan arkadaşına hediye edeceğini belirterek, “Yıllar önce mahallemizden şehit vermiştik. O günden beri şehitlerimize hep farklı bakmışımdır. Bu nedenle yarışmada kazandığım ödülü arkadaşıma hediye edeceğim. Çünkü yıllardır onunla beraberiz, o askere gidecek” ifadeleri büyük alkış aldı.

(İHA)