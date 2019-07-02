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Ankara'da, 1 ayda 3 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi

Ankara'da sahte içki operasyonu, Ankara'da, 1 ayda 3 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi

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Ankara'da, 1 ayda 3 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi

Ankara'da, 11 adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-30 Haziran tarihleri arasında halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde sahte içki üretenlere yönelik operasyon düzenledi. İçkili eğlence yerleri ve dernek lokallerinin de aralarında bulunduğu 11 adreste yapılan aramalarda 3 bin 300 şişe sahte içki ele geçirilirken, 17 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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