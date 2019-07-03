Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 00:31 TSİ

Dünya güneş tutulmasına kilitlendi

50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulmasının yüzde yüz görüldüğü Şili’de tutulma yoğun katılımla izlendi.

sr:

Dünya güneş tutulmasına kilitlendi

Türkiye saatiyle 17.23’de Güney Amerika ülkesi Şili’de başlayan ve 50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulması vatandaşları ekrana kilitledi. Tam tutulmayı izlemek için 300 bin kişi, Şili’nin 200 bin kişilik şehri La Serena’ya akın etti. Güneş tutulması yaklaşık 2,5 dakika sürdü.

Paranal’daki Avrupa Güney Gözlemevi’nde çalışan gökbilimci Elyar Sedaghati, “Son 50 yılda, gözlemevleri sadece iki tutulmayı kayıt altına alabildi. Bu yüzden bu durum bizim için gerçekten çok özel. Nihayet oyuncaklarımızı gündüz kullanabileceğiz” dedi.

Şilili gökbilimci Mara Teresa Ruiz de, “Tüm ihtişamıyla Samanyolu’nu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

La Serena şehri yetkilileri de, okullarda ve toplum merkezlerinde 2 binden fazla karton çerçeveli koruyucu gözlük dağıttı.

(İHA)

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında mask
Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında
Ankara'da, 1 ayda 3 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi mask
Ankara'da, 1 ayda 3 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi
Bugün Neler Yaşandı? 02 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 02 Temmuz 2019 Günün Özeti
100'üncü yaş gününü huzurevinde kutlayacak mask
100'üncü yaş gününü huzurevinde kutlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü
Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış mask
Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL