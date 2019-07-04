Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 16:00 TSİ

Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı

Dün Bağımsızlık Günü’nü kutlayan Belarus’ta kutlamalar sırasında yaşanan havai fişek patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

sr:

Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı

1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını elde eden Belarus dün Bağımsızlık Günü’nü kutladı. Başkent Minsk’te askeri geçit töreni ve resmi kutlamaların ardından akşam saatlerinde de kutlamalar gerçekleştirildi. Ancak kutlamalarda havai fişek faciası yaşandı.

Savunma Bakanlığı tarafından acil olarak kurulan Araştırma Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, havai fişeklerden çıkan piroteknik maddelerin patlaması sonucu en az 1 kişi öldü ve 10 kişi de yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının metal havai fişek makinesinden fırlayan metal bir yonganın boğazına saplanmasıyla öldüğü bildirildi.

Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında yapılan havai fişek gösterisi sırasında dört piroteknik madde patlaması meydana geldiği ifade edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, patlamalarda bir spor merkezinin ve yakınlardaki pek çok apartmanın camları kırıldı.

Araştırma Komitesi, insanlar için yüksek risk taşıyan maddelerin ve nesnelerin kullanım kurallarına karşı bir suç olup olmadığını netleştirmek için soruşturma başlattı.

(İHA)

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı mask
Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar mask
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü mask
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
Emniyet ve jandarmadan 'Kemal Sunal' mesajı mask
Emniyet ve jandarmadan 'Kemal Sunal' mesajı
Başkent'te 'Bisikletli Martı Timleri' asayişi sağlayacak mask
Başkent'te 'Bisikletli Martı Timleri' asayişi sağlayacak
Bugün Neler Yaşandı? 03 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 03 Temmuz 2019 Günün Özeti

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL