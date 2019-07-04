Başkentte’de işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 14 yaralı

ANKARA'da işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Trafik kazası, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Özel bir işyerine ait çalışanları taşıyan sürücüsünün adı henüz bilinemeyen 06 BJF 979 plakalı servis minibüsü, Ayaş yolu üzerinde seyir halindeyken hakimiyetten çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile beraber minibüsteki 14 işçi yaralandı. Kaza bölgesinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 ambulanları ile sağlık kurumularına kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin gidişatının ağır olduğu bildirildi.

Kazadan dolayı oluşan yoğun trafiğin akışı polis ekipleri tarafından emniyetli bir biçimde sağlandı. Polis, kazayla alakalı inceleme başlattı.

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Trafik Kazası Otobüs, Trafik kazasına otobüs karışması sonucunda polis çağrılması şart olabilir. Şayet otobüs bir kamu kurumuna aitse bu durumda polis çağrılmalıdır. Maddi hasarların olduğu kazalarda çoğu zaman polis çağrılmasına gerek yoktur. Taraflar aralarında anlaşırlarsa maddi hasarlı trafik kazası tutanağını kendileri doldurabilirler.

Tutanak hazırlanabilmesi için de tarafların ehliyetlerinin ve aracın ruhsatların fotokopisi gereklidir. Fakat otobüsün dahil olduğu trafik kazaları, yaralanmaların meydana gelmesi gibi durumlarda polislerin aranması lazımdır. Böyle durumlarda tutanağı polis kendisi tutacaktır.

Ne Zaman Kaza Tespit Tutanağı Düzenlenmez? Şehir içi otobüslerinin yanı sıra şehirler arası yolcu otobüsü kazası da sıklıkla meydana geliyor. Böyle durumda polis aranması gereklidir. Polisi çağırmadan hızlı bir şekilde problemi çözebilmek için yapılması gereken şey tarafların aralarında anlaşması ve tutanak tutmalarıdır. Fakat bazı durumlarda bu tutanağın doldurulması mümkün değildir.

Kaza tespit tutanağının düzenlenemeyeceği durumlardan bazıları şunlardır: