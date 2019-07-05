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Ankara'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ankara'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı, ANKARA’da, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1’i ağır, 8 kişi yaralandı.

Ankara'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ANKARA’da, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1’i ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Yenimahalle Ragıp Tüzün Mahallesi İvedik ve Akın caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ankara Hali’nde çalışan işçileri taşıyan Özkan Aygar yönetimindeki 16 ND 566 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 BGE 315 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 3’ü Irak uyruklu, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazada yaralandığı öne sürülen 06 BGE 315 plakalı otomobilin sürücüsünün, otomobilden bir şeyler alarak kaçtığı belirtildi.

Kullanılmaz hale gelen otomobiller, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

# TRAFİK KAZASI ANKARA İLE İLİŞKİLİ:
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