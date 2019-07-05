Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bombalı aracın patlaması sonucu araçta bulunan 3 kişi öldü.

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Sağlık Bakanlığı’ndan personel alım müjdesi

Sağlık Bakanlığı: "Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilâveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceğimizi açıklamıştık. İlk etapta 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır."

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Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib’e düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivil yaşamını yitirdi.

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Trafiğe kaydı yapılan taşıtların illere göre dağılımında İstanbul 17 bin 586 araçla birinci sırada yer alırken, İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etti.

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Şehit Eren Bülbül anısına ‘Rüya’ uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 tipi ilk Dreamliner uçağına ‘Maçka’ ismini veren Türk Hava Yolları(THY), ilk tarifeli uçağını Trabzon’a gerçekleştirmek için gün sayıyor.

(İHA)