Bugün Neler Yaşandı? 10 Temmuz 2019 Günün Özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.. Bugün Neler Yaşandı? 10 Temmuz Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eğer ekonomi politikalarında Merkez Bankası kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilseydi böyle bir değişikliğe ihtiyaç olmazdı. Orada bir tıkanıklık var ve bunun bedelini tüm ülke, tüm millet hep birlikte ödüyoruz. Gereken istişareleri yaptık, kararımızı aldık ve uyguladık. Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir” dedi.
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Van merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Van merkezli düzenlenen operasyonda aralarında askerlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
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25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Aydın’ın Söke ilçesinde, kaybolduktan 25 saat sonra bulunan otomobilin kanala uçması ve su dolu kanalda kocasının cesediyle birlikte 25 saat bekleyen yaşlı kadının kurtarılma anına görüntülere yansıdı.
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Esenyurt’ta geri gelen aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Esenyurt’ta geri manevra yapan cip önce park halindeki araçlara, ardından da binanın önündeki doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Kaza sırasında kaldırımdaki bir kadın ve iki çocuk aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz