Bir Zamanlar Çukurova 133. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 133. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Heyecanlı dönem hikayesi ile seyircisini etkilemeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni bölümü için geri sayıma geçiyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken detay ise, Züleyha ile Hakan’ın birlikte aldığı o karar oluyor! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 132. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Çukurova bölgesi olarak tanımlanan bölgede yer alan Yamanlar ailesinin yaşamını ve aşklarını konu alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dönem hikayesinden çok alışılan karakterlerine kadar bu sene de seyircisini etkisi altına almayı başarıyor. Dördüncü sezonu ile seyircisinin karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 132. Bölümde Neler Yaşandı?

Fikret’in vurulduğu sahneleri ile çok konuşulan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 132. bölümü, 14 Nisan 2022 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 132. son bölümünde; şirket hisselerini Züleyha’ya devreden Hakan, Çukurova'yı terk etmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Ancak, havalimanında Hakan’a gelen Fikret’in vurulduğu haberi, onu yolundan döndüren haber oldu. Kendisine yararlı iken yardım eden Fikret’e yardım etmek için geri dönen Hakan, Züleyha’ya Fikret’in ameliyatını yapabilecek tek doktoru bulacağına dair söz verdi. Hakan, doktor için çabalarken; Züleyha ise, Fikret’in sağlığına kavuşması için bir an olsun başından ayrılmadı. Öte yandan Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak ile evlenirken, ona çok tehlikeli bir oyun oynadı. Çolak’ı zehirlemeye kalkan Betül, Çolak’ın bunu fark etmesi üzerine zor anlar yaşadı.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 133. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta Züleyha ve Hakan çiftini destekleyen seyircisinin karşısına müjdeli bir haber ile çıkacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 133. bölümünü 21 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlayacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 133. yeni bölüm fragmanına göreyse; Züleyha ve Hakan evlenmeye karar verilecek. Züleyha ve Hakan’ın evlilik tarihi aldığından habersiz olan Fikret, Züleyha’ya açılmak isteyecek. Fikret’in adeta bir yıkım yaşayacağı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.