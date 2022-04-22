- 22 Nis 2022 - 04:31

Camdaki Kız 40. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız, bayram dönüşü sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Camdaki Kız, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Camdaki Kız dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 40. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

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Camdaki Kız Dizisi 40. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde bu hafta hiç beklenmedik bir olay oluyor. O olay sonrası Feride’nin gazabından kurtulamayan Nalan’ı çok zor günler bekliyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 39. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Bir kitaptan uyarlama hikayesi ile iki sezondur seyirci karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarının bu sene de en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Burcu Biricik’in başrolünde yer aldığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Camdaki Kız Dizisi 39. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, seyirci karşısına en son 14 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan 39. bölümü ile çıktı. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 39. son bölümünde; Billur’u kırdığını fark eden Nalan, onun gönlünü almak için arabaya bindiği esnada, Hayri’nin düşürdüğü cüzdanını buldu. Cüzdanın içerisinde kendi fotoğrafını gören Nalan, her şeyi anlarken; Hayri’nin kendisine duyduğu aşktan kaçmaya çalıştı. Bu nedenle Sedat’a yakınlaşmaya çalışan Nalan, onu akşam yemeğine davet etti. Bu davet ise, Cana ile Sedat’ın arasını beklenmedik bir şekilde açtı. Nalan’ın Hayri ile olan yakınlığından hiç hoşlanmayan Feride, her fırsatta Hayri’ye gözdağı verirken; Nalan’ın odasına bakan manolya ağacını fark etti. Feride, ağacın Hayri tarafından dikildiğini öğrenir öğrenmez, ağacı söktürme emri verirken; Sedat ile kötü biten yemeğin sonunda penceresinden ağacın söküldüğünü gören Nalan, oldukça etkilendi. Öte yandan Hayri’ye cüzdanını vermek için onunla buluşan Nalan, annesine yalan söyledi.

Camdaki Kız Dizisi 40. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yavaş yavaş Hayri ve Nalan aşkına yoğunlaşmaya başlamış olan Camdaki Kız dizisi, 21 Nisan 2022 Perşembe günü 40. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Yoğun bir ilgiyle takip edilen Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 40. yeni bölüm fragmanına göreyse; Feride, Nalan’ın kendisine yalan söylediğini anlayacak. Nalan ile Hayri’nin buluştuğunu bir fotoğraftan anlayacak olan Feride, Nalan’ı yeniden korsenin içerisine hapsedecek. Nalan’ın Feride ile başının dertte olduğunu anlayan Hayri ise, onu kurtarmak için harekete geçecek. Heyecan ile beklenen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

22 Nis 2022 - 04:31 - Dizi Fragmanları

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