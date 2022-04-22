- 22 Nis 2022 - 22:07

Arka Sokaklar 624. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 624. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

15. Sezonu ile karşımıza çıkan uzun soluklu ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisinin 624. Bölüm izle seçeneği ile sizlerde reklamsız ve kesintisiz bir şekilde Arka Sokaklar 624. Bölüm izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yayınlanan son bölümü ile ilgili bütün detayları kaçırmadan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Arka Sokaklar Dizisi 624. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, uzun ekran yolculuğuna bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, heyecanın çıtasını adeta yükseltiyor! Peki, Arka Sokaklar dizisi 624. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 623. son bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Merak ile takip edilen ekran yapımları arasındaki yerini 16 sezondur koruyan Arka Sokaklar dizisi, 2006 yılından bu yana Kanal D seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Rıza Babası’ndan Hüsnü ve Mesut komiserlerine kadar her karakteriyle seyircisinin adeta evine kadar girmiş olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 623. Bölümde Neler Yaşandı?

Aksiyondan aksiyona koşmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 15 Nisan 2022 Cuma günü 623. bölümü ile aldı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 623. son bölümünde; arabasında bir bomba olan Mesut, bombayı etkisiz hale getirdikten sonra, bu bombayı yapanları peşine düştü. Konuyla ilgili bir iz bulan Mesut, izi sürerken; Engin, eski bir mahkumdan aldığı telefon ile harekete geçti. Bütün ekip, bombacıların peşinde iken; Mazlum’un katili Solmaz’ın hastaneye kaldırılması Hüsnü ve Mesut’u işkillendirdi. Solmaz’ı görmeye giden Mesut ve Hüsnü kafalarındaki soru işaretlerine teker teker yanıt bulmaya başladı. Öte yandan Hüsnü’nün Esra’ya yardım etmesi gereken bir durum ortaya çıkarken; Cemal, Sedef isimli arkadaşına yardım edebilmek için kolları sıvadı. Ancak bu yardım Ezgi’yi son derece rahatsız etti.

Arka Sokaklar Dizisi 624. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bir macera ile seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma geçmiş olan Arka Sokaklar dizisi, 22 Nisan 2022 Cuma günü 624. bölümü ile izleyicisini buluşturacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 624. yeni bölüm fragmanına göreyse, ekibin hepsi yeni bir macera içerisine savrulacak. Engin, bir olayın sırrını çözmeye çalışırken; Hüsnü, bir kez daha ailesiyle sınanacak. Merak ile takip edilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

22 Nis 2022 - 22:07 - Dizi Fragmanları

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