- 22 Nis 2022 - 08:30

Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başlayan Aziz dizisi nihayet ekranlara geldi. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Aziz Dizisi 22 Nisan 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Merak ile takip edilen ekran yapımlarından biri olan Aziz dizisi, yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Aziz dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına göreyse, Adem’i çok büyük bir sürpriz bekliyor. Peki, Aziz dizisi 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 21. son bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Hatay’da geçen bir dönem hikayesi ile ekranlara geldiği ilk günden bu yana seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Aziz dizisi, yeni bölümleri ile hikayesini anlatmayı sürdürüyor. Farklı karakterleri ile bir hayli beğenilen Aziz dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor.

Aziz Dizisi 21. Bölümde Neler Oldu?

Delege Pierre ile Aziz’in karşı karşıya geldiği sahneleri ile seyircisinin bir kez daha nefesini tutturan Aziz dizisinin 21. bölümü, 15 Nisan 2022 Cuma günü yayınlandı. Aziz dizisinin yayınlanan 21. son bölümünde; Efnan’ın elinde yüzüğün olmaması Aziz’in dikkatini çekti. Bunun üzerine elinde yüzükle çıkagelen Delege Pierre, Efnan’ı zor durumdan kurtardı. Ancak, bunun karşılığında Efnan ile bir kez daha görüşmek istedi. Efnan, içinden çıktığı durumdan kurtulmak için çabalarken; yaşadığı hamileliğe bir son vermek için Dilruba, intihara kalkıştı. Bu durumdan Dilruba’yı kurtaran ebe, bebeğin yaşadığını kimseye söylemedi. Dilruba, Aziz’e sığınırken; bu durumdan rahatsız olan Efnan, Dilruba’nın bebeğinin yaşadığını öğrendi. Ancak, Dilruba’nın da Efnan’ın Delege Pierre’nin evine gittiğini öğrenmesiyle birlikte, Efnan bu konuyu gizlemeye karar verdi. Delege Pierre, Adem’in hisselerini almaya çalışırken; Efnan’ın Adem’e doğrulttuğu silah, Aziz’i harekete geçirdi. Öte yandan Delege Pierre’nin atölyenin duvarına astığı Efnan’ın resmi, genç kadının kayıp olduğu gecede nereye gittiğini ortaya çıkardı.

Aziz Dizisi 22. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasındaki yerini korumaya devam eden Aziz dizisi, 22 Nisan 2022 Cuma günü 22. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aziz dizisinin yayınlanan 22. yeni bölüm fragmanına göre; Dilruba, Adem’i boşamak için harekete geçecek. Aziz, Efnan’a gerçekleri sakladığı için çok kızacakken; Efnan’ın resmini yere atacak. Hatay’da Mustafa Kemal’in girişimleri ile kurulacak olan meclis, Kenan ile Aziz’i bu kez meclis seçimi için karşı karşıya getirecek. İlgiyle takip edilen Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.

22 Nis 2022 - 08:30 - Dizi Fragmanları

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