Survivor All-Star 85. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 22 Nisan 2022 85. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni bir değişikliğe daha gitmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, bu kez takımların karışması ile seyircisini şok etmiş bulunuyor. Yeni takımların ilk kez karşı karşıya geleceği Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanı ise, adada işlerin daha da zorlaşacağını gösteriyor. Peki, Survivor All-Star 2022 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Survivor’da bugün hangi oyunlar oynanacak? Survivor All-Star 2022 84. bölümde neler oldu, kim elendi, hangi yarışmacı gitti, SMS sıralaması kim elendi? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Bir yarışmacısına daha veda edip yeni bir haftaya başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, Yağmur Banda’nın elendiği eleme gecesinin ardından heyecanlı yarışına kaldığı yerden devam ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, çarşamba hariç olmak üzere, haftanın her günü sata 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

Survivor All-Star 2022 84. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti, SMS Sıralaması Kim Elendi?

Takımları değiştiren sahneleri ile gündemlere bomba gibi düşmüş olan Survivor All Star 2022 yarışmasının 84. bölümü, 21 Nisan 2022 Perşembe günü TV8 ekranlarındaki yerini aldı. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 84. son bölümünde; ilk önce Anlat ve Bil Bakalım isimli ödül oyun oldu. Anlat Bakalım ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı lezzetli bir sofrayı hak ederken; Bil Bakalım’ı da kazanmaları ile birlikte 5 bin TL’lik bir hediye çekinin sahibi oldu. Ardından acil olarak ada konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmasının seyircisinin yaptığı oylamaya göre, takımların karışacağını ve Ünlüler ile Gönüllüler yerine; Maviler ve Kırmızılar olarak yarışılacağını duyurdu. Konseyde konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı; “Bu akşam takımlardaki değişikliği söylediğim zaman da şaşıracaksınız. Olmaz dediğiniz, tahmin etmediğiniz bazı değişiklikler olacak takımlarda. Burası Survivor, burada herkes değişiklikleri kabul etmek zorunda” ifadelerini kullandı. Yapılan değişikliklerin ardından yeni takımları açıklayan Acun Ilıcalı, Kırmızı takımda Barış, Adem, Batuhan, Gökhan, Anıl, Sema, Merve, Sude ve Ayşe’nin yer aldığını belirtirken; Mavi takımda Berkan, Ogeday, Hikmet, Perviz, Atakan, Seda, Nisa, Evrim ve Nagihan’ın yer aldığını açıkladı.

Survivor All-Star 2022 85. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Survivor’da Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Yeni bir yarış ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor All Star 2022 yarışması, 22 Nisan 2022 Cuma günü 85. bölümü ile izleyicisini buluşturacak. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 85. yeni bölüm fragmanına göreyse; Kırmızı ve Mavi takım arasındaki ilk yarış gerçekleştirilecek. Takımlar arasındaki değişikliklerin gerginliklerinin devam edeceği Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.