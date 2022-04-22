- 22 Nis 2022 - 21:56

Kasaba Doktoru 3. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

TRT1’in taze dizilerinden olan Kasaba Doktoru, beğenileri üzerine toparlamaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren gündemlerden düşmeyen Kasaba doktoru, Tıp alanınla beslendiği konusuyla da takdirleri topluyor. Kasaba doktoru, mekan ve kostüm detaylarıyla da oldukça beğeniliyor. Yeni başlayan Kasaba doktoru dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba doktoru dizisi 2. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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 Kasaba doktoru Dizisi 3. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının seyircisi ile yeni buluşturmaya başladığı Kasaba Doktoru dizisi, tüm heyecanı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında yer alan o olay ise, dizinin seyircisini şimdiden heyecanlandırıyor! Peki, Kasaba Doktoru dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizisi 2. bölümde neler oldu? İşte, Kasaba Doktoru dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Ele aldığı vakalardan farklı karakterlerine kadar TRT1 ekranlarından sezona hızlı bir giriş yapmış olan Kasaba Doktoru dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Birbirinden sevilen isimleri oyuncu kadrosunda buluşturarak, seyircisine keyifli bir cuma akşamı sunan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümleri ise, saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Kasaba Doktoru Dizisi 2. Bölümde Neler Oldu?

Yeni bir dizi olmasına rağmen TRT1 izleyicisinin tüm dikkatini üzerine çekmiş olan Kasaba Doktoru dizisi, seyircisi ile en son 15 Nisan 2022 günü 2. bölümünü buluşturdu. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 2. son bölümünde; elindeki sorun nedeniyle bunalımın eşiğinde olan Leyla, intihar etmeye kalktı. Apar topar acile getirilen Leyla, Hakan Hoca tarafından ameliyata alındı. Hakan Hoca’nın tarzından hiç hoşlanmamış olan Ömer, Leyla için endişelenirken; ameliyatta Hakan Hoca’nın hızını görünce ona haksızlık ettiğini anladı. Her şeye rağmen Ömer, geri dönmenin bir yollarını ararken, karşısına çıkan fırsat ile bir umudu doğdu. Ancak, acile gelen bir vaka, Ömer’in gitmesi gereken yemeği engelledi. Bu esnada hastanenin eksikliklerini kendi yöntemleriyle çözmeye çalışan Hakan Hoca, otelde çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını kurtardı.

Kasaba Doktoru Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Merak ile takip edilir hale gelmiş olan Kasaba Doktoru dizisi, 22 Nisan 2022 Cuma günü 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 3. bölüm fragmanına göreyse; Gümüşok hastanelerinin sahibi Erol Gümüşok’un Hakan’dan kendisini ameliyat etmesini istemesi, Yalçın’ı küplere bindirecek. Hakan, bu ameliyata girmek istemezken; Yalçın, bu ameliyatın kendi hastanesinde yapılması için harekete geçecek. Leyla’nın hastaneye geri dönmeye çalışacağı, Ömer’in ise hastaneden gitmeye çalışacağı Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

22 Nis 2022 - 21:56 - Dizi Fragmanları

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