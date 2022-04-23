Kardeşlerim 49. Bölüm Full İzle? 23 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim 49. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta seyircisine çok konuşulacak olaylar sunan Kardeşlerim dizisi, bu hafta çıtayı yükseltiyor. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına göreyse hem Ömer hem Oğulcan’ı çok kötü bir sürpriz bekliyor! Peki, Kardeşlerim dizisi 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim dizisi 48. bölümde neler yaşandı? İşte, tüm ayrıntılar…

İkinci sezonu ile seyircisini etkilemeye devam eden Kardeşlerim dizisi, çok tartışılan sahneleri ve benzersiz gençlik hikayesiyle reytinglerin zirvesini kimselere bırakmıyor. Heyecanlı bir hikayeye sahip olan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Kardeşlerim Dizisi 48. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranların sevilen dram hikayelerinden biri olan Kardeşlerim dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 16 Nisan 2022 Cumartesi günü 48. bölümü ile aldı. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 48. son bölümünde; yaptığı bir hamle sonucu çocukları zor bir duruma sokan Şengül, istemese de çocukların baygınlık geçirmesine neden oldu. Neden olduğu bu durum nedeniyle tutuklanan Şengül, çocukları imal etmesi sebebiyle cezaevine gönderildi. Bu durumdan yararlanan Gülsüm, Orhan’a gitgide yaklaşırken; bu yakınlaşma çocukların da dikkatini çekmeye başladı. Ataman Koleji’ne yapılacak olan liselerarası dans yarışması damga vururken; yarışmaya katılacak olan gruplar, ilginç bir tablonun ortaya çıkmasını neden oldu. Öte yandan Tolga ve Emir, Oğulcan ile Ömer’i zor durumda bırakmak için harekete geçerken; Nebahat ise, sinsi planlarını Akif ve Suzan’ın evliliğine engel olmak için yürürlüğe koydu.

Kardeşlerim Dizisi 49. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Oğulcan ile Ömer’in disiplin soruşturmalarının sonuçlanacağı Kardeşlerim dizisinin 49. bölümü, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 49. yeni bölüm fragmanına göreyse; cezaevinde olan Şengül, sürpriz bir şekilde tahliye edildiğini öğrenecek. Bu haber, henüz Orhan’a ulaşmamışken; Orhan’ın Gülsüm ile yeni kurmaya başladığı yakınlık, git gide tehlikeli bir hal almaya başlayacak. Oğulcan ile Ömer’in başının derde gireceği Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde Nebahat ve Ayla, Akif ile Suzan’ı ayırmak için harekete geçecek. Asiye ile Harika’yı kötü bir sürprizin beklediği Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.