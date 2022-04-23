Gönül Dağı Dizisi 61. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı Dizisi 61. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından biri haline gelmiş olan Gönül Dağı dizisi, bu hafta seyircisinin karşısına sürprizler ile çıkıyor. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, o sürprizi ifşalamış bulunuyor! Peki, Gönül Dağı dizisi 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 60. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Bozkırın tam ortasında geçen hikayesi ile seyircisini iki sezondur ekranlara kilitlemeye devam eden Gönül Dağı dizisi, aile ve aşk temalı sıcak hikayesi ile gördüğü ilgiyi hala artırmayı sürdürüyor. Amcaoğullarının maceraları ile bir hayli dikkat çekici bulunan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Gönül Dağı Dizisi 60. Bölümde Neler Yaşandı?

Sunduğu hikaye ile neredeyse herkesin evine kadar girmeyi başarmış yapımlardan biri olan Gönül Dağı dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 60. bölümü ile 16 Nisan 2022 Cumartesi günü aldı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 60. son bölümünde; ilk siparişlerini almış olan amcaoğulları, Şili’den gelen yüklü siparişi yetiştirmekte zorlanmaya başladı. Bunun üzerine ekibi büyütmek için harekete geçen amcaoğulları, önlerine çıkan büyük bir engel ile bir kez daha iş yaşamlarında sınanmaya başladı. Ramazan ve Asuman arasında takılan söz, tüm kasaba halkında büyük bir sevince yol açarken; Kenan ve Elif ilişkisinde taşlar, biraz daha yerine oturmaya başladı. Zahide’nin Emre’yi getirecek olması çocukların sorun yaratmasına neden olurken; Rıfat’ın annesi için aldığı evlilik kararı herkesi şaşırttı.

Gönül Dağı Dizisi 61. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir haftadır seyircisinin heyecanla beklediği Gönül Dağı dizisi, bu hafta 61. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 61. yeni bölüm fragmanına göreyse; işleri yoluna sokak amcaoğulları, bu kez ailevi konular ile sınanmaya başlayacak. Taner, babasının nerede olduğunu sorgulayacakken; Veysel’in ailesinde yaşanan kriz, Gedelli Kasabası’nın gündemine damga vuracak. Ciritçi Abdullah’ın umut dolu bir yolculuğa da çıkacağı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.