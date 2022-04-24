Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yargı Dizisi 30. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Heyecanlı sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma geçmiş olan Yargı dizisi, çok konuşulacak bir bölüm ile Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanında öne çıkan olay ise, Ceylin ile Ilgaz ilişkisindeki o belirsizlik oluyor. Peki, Yargı dizisi 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 29. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Adli konusu ile sezon başından bu yana seyircisine sürükleyici bir hikaye sunan Yargı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ay Yapım imzası taşıyan ve başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nu buluşturan Yargı dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Yargı Dizisi 29. Bölümde Neler Oldu?

Zafer’in ölümünün sırları ile seyircisinin karşısına çıkan Yargı dizisinin 29. bölümü, 17 Nisan 2022 Pazar günü Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Yargı dizisinin 29. son bölümünde; Zafer’in ölümü ile birlikte Ilgaz’ın bildiklerini sorgulamaya başlayan Ceylin, bir yanı ile Ilgaz’a sonsuz güven duyarken, bir yanı ile ailesine ihanet ettiğini düşünerek Ilgaz’dan uzaklaşmaya başladı. Ilgaz ise, hayatının en zor anlarını hiçbir şey bilmediğini Ceylin’e kanıtlarken yaşadı. Bu durumlar içerisinde ilişkileri savrulup giden Ceylin ve Ilgaz, yeni bir sınavdan geçerken, bir yandan da Zafer’in cinayet soruşturması bu sınavı daha da zor hale getirdi. Öte yandan tüm süreci şeffaflık ile yönetmek için yoğun bir çaba harcayan Pars ve Eren elde ettiği ipuçlarıyla Zafer’in ölüme dair olan sır perdesini aralamaya başladı.

Yargı Dizisi 30. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ilgaz ile Ceylin’in birbirini her şeye rağmen bırakamadığı Yargı dizisi, 24 Nisan 2022 Pazar günü 30. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Yargı dizisinin yayınlanan 30. yeni bölüm fragmanına göreyse; aşklarını sınavdan geçirmeye devam eden Ceylin ve Ilgaz yaşananlar sonrası birbirinden uzak durmaya çalışsa da bu konuda çok başarılı olamayacak. Ilgaz’ın kızgınlığı ailesine sürerken; Çınar’ın yalnızlığından yararlanan Yekta, ona avukatı olmayı teklif edecek. Merak ile beklenilen Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.