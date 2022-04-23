- 23 Nis 2022 - 07:49

Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 44. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı.

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Teşkilat Dizisi 44. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların aksiyon dolu yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, bu hafta çok tartışılacak sahnelerini seyircisi ile buluşturmaya hazırlanıyor. Teşkilat dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise, dikkat çeken sırların bir bir ortaya çıkmaya başlamış olması oluyor. Peki, Teşkilat dizisi 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 43. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Mete Başkan’ın ardından Ceren karakterine de veda eden Teşkilat dizisi, daha da özelleştirdiği hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Şimdilerde Yıldırım ile ekip arasında başlayan amansız bir kovalamacayı konu alan Teşkilat dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Teşkilat Dizisi 43. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, seyircisi ile en son 17 Nisan 2022 Pazar günü 43. bölümünü buluşturdu. Teşkilat dizisinin yayınlanan 43. son bölümünde; Lucas’tan babasının yaşadığını öğrenen Serdar, hayatına dair bildiği her şeyin yalan çıkması ile birlikte adeta yıkıldı. Bu yıkıntının ardından babasına ulaşmak için harekete geçen Serdar, Lucas’ın radarındayken, bu durumu fark eden ekip, hemen olaya müdahale etti. Lucas’ın planlarından haberdar olan ekip, Lucas’ın Serdar’a bir zarar vermesini engellemek için çabalarken; ekibin bilmediği bir terör saldırısı için Şirket, hazırlıklara başladı. Yıldırım üzerinden Türk savunma sistemlerine karşı büyük bir saldırı planlayan Şirket, saldırı için detayları ayarlarken; Halit’in Ceren’in kendi kızı olduğunu öğrenmesi ve bunun üzerine Ceren’in yaşamını kaybetmesi tüm dengeleri değiştirdi.

Teşkilat Dizisi 44. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Halit’in yaşamının değişeceği Teşkilat dizisinin 44. bölümü, 24 Nisan 2022 Pazar günü TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 44. yeni bölüm fragmanına göreyse; Ceren’in kendi kızı olduğunu öğrenen Halit, onun ölümü ile adeta alt üst olacak. Ceren’in ölümünün intikamını almak için Yıldırım’ın peşine düşecek olan Halit Başkan’a destek ise, Serdar’dan gelecek. Ekibin ise ‘Doktor’ kod adlı teröriste uğraşacağı Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

23 Nis 2022 - 07:49 - Dizi Fragmanları

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